Lasersoft Riccione vince contro Ravenna e si avvicina ai playoff

Lasersoft vince anche con Ravenna e resta in piena corsa playoff, oltre che addirittura a un punto dal primo posto. Nell’ultimo weekend le Riccionesi hanno allungato sul quarto posto di Cesena, vittoriosa solo al tie-break in casa del Giorgione, e sono a un passo dal conquistarsi un’incredibile postseason. Nell’impianto delle Fontanelle, Riccione conquista un successo per 3-1 in rimonta e conferma l’andamento da schiacciasassi del girone di ritorno, con 11 vittorie consecutive.Nel primo set, finito 18-25 per le ospiti, la Lasersoft è partita contratta e non è riuscita a rimontare, mentre nel secondo è stato dominio assoluto per chi giocava in casa (25-11). Sulla parità, a decidere tutto è stato un terzo set di grande tensione emotiva, con Ravenna a scappare sul 21-24 e con Gugnali e compagne a rimontare alla grande per il 28-26 conclusivo. 🔗 Sport.quotidiano.net - Lasersoft Riccione vince contro Ravenna e si avvicina ai playoff Laanche cone resta in piena corsa, oltre che addirittura a un punto dal primo posto. Nell’ultimo weekend lesi hanno allungato sul quarto posto di Cesena, vittoriosa solo al tie-break in casa del Giorgione, e sono a un passo dal conquistarsi un’incredibile postseason. Nell’impianto delle Fontanelle,conquista un successo per 3-1 in rimonta e conferma l’andamento da schiacciasassi del girone di ritorno, con 11 vittorie consecutive.Nel primo set, finito 18-25 per le ospiti, laè partita contratta e non è riuscita a rimontare, mentre nel secondo è stato dominio assoluto per chi giocava in casa (25-11). Sulla parità, a decidere tutto è stato un terzo set di grande tensione emotiva, cona scappare sul 21-24 e con Gugnali e compagne a rimontare alla grande per il 28-26 conclusivo. 🔗 Sport.quotidiano.net

