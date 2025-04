L’arte entra nei negozi E mette al centro l’abitare

centro storico di Fano si trasformerà in un palcoscenico di arte contemporanea, ospitando nelle vetrine di 26 attività commerciali le opere di 27 artisti. Una rassegna pensata non per creare spazi separati, ma per interrompere il flusso quotidiano, portando L'arte dentro la vita di tutti i giorni. Al centro della prima edizione c'è un tema universale e complesso: la casa. La scelta del tema non è casuale. Come ha sottolineato l'assessore alla Cultura Lucia Tarsi durante la presentazione, "la casa è rifugio, ma anche prigione; luogo di affetti, ma purtroppo a volte teatro di violenze; spazio sicuro che per alcuni resta inaccessibile"."l'abitare è oggi più che mai un tema politico - racconta il direttore artistico Enrico Zampa -: il diritto alla casa continua a non essere garantito per molti, tra nuovi poveri, migranti, giovani precari.

