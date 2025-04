L' Aria che tira scintille Bocchino-Serri | Signora Siamo tutti laureati

Serri lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 parlando dell'attacco a Capitol Hill negli Usa dopo l'elezione di Joe Biden. Il conduttore, allora, ha riletto le parole dell'attuale premier in quell'occasione. "Condanno le violenze ma non accetto lezioni", aveva detto Meloni. "'Condanno le violenze' è solidarietà? La Signora non sa leggere. Stiamo veramente scadendo", ha commentato Italo Bocchino, pure lui ospite del talk. "Ma che scadendo, è un fatto scusami.", ha controbattuto la giornalista de La Stampa. "Mi devi far parlare, devi far parlare le persone, sei fascista con il tuo atteggiamento", ha detto il direttore editoriale del Secolo d'Italia perdendo le staffe. Poi ha aggiunto: "Uno che dice 'condanno le violenze' è contro l'assalto a Capitol Hill per chi sa leggere l'italiano. 🔗 Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira, scintille Bocchino-Serri: "Signora", "Siamo tutti laureati" "Meloni ha dato la sua solidarietà a Trump dopo l'assalto al Campidoglio del 2021": Mirellalo ha detto nello studio di David Parenzo a L'chesu La7 parlando dell'attacco a Capitol Hill negli Usa dopo l'elezione di Joe Biden. Il conduttore, allora, ha riletto le parole dell'attuale premier in quell'occasione. "Condanno le violenze ma non accetto lezioni", aveva detto Meloni. "'Condanno le violenze' è solidarietà? Lanon sa leggere. Stiamo veramente scadendo", ha commentato Italo, pure lui ospite del talk. "Ma che scadendo, è un fatto scusami.", ha controbattuto la giornalista de La Stampa. "Mi devi far parlare, devi far parlare le persone, sei fascista con il tuo atteggiamento", ha detto il direttore editoriale del Secolo d'Italia perdendo le staffe. Poi ha aggiunto: "Uno che dice 'condanno le violenze' è contro l'assalto a Capitol Hill per chi sa leggere l'italiano. 🔗 Liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“È impazzito? Portatelo via!”. L’aria che tira, incursione e caos durante la diretta. Parenzo blocca tutto - Un curioso fuoriprogramma ha avuto luogo durante l’ultima puntata de L’Aria che Tira, il talk show in onda su La7 e condotto dal giornalista David Parenzo. La trasmissione, che solitamente affronta temi di attualità politica e sociale, è stata scossa da un imprevisto che ha colto di sorpresa il pubblico e i presenti in studio. Durante una delle consuete discussioni all’interno del programma, mentre i partecipanti erano impegnati a dibattere su un argomento di grande rilevanza, quello dell’aumento del caffè dovuto ai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è accaduto ... 🔗caffeinamagazine.it

Un'opportunità imperdibile per respirare (gratis) l'aria che tira nel fashion system - Ready, set, go. Torna un’altra edizione della Milano Fashion Week, questa volta dedicata alle collezioni donna per l’Autunno-Inverno 2025/2026. In calendario dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, la settimana della moda prevede circa 153 appuntamenti, tra sfilate e presentazioni. E se la maggior parte restano blindatissimi, fioccano anche gli eventi gratuiti, aperti al pubblico. ... 🔗iodonna.it

Alleanze, divisioni e strategie. Che aria tira nel Pd bolognese (che va verso il congresso) - Non manca molto al congresso provinciale del Partito Democratico di Bologna, appuntamento cruciale per scegliere il nuovo segretario e definire la linea politica dei prossimi quattro anni. La campagna di tesseramento è partita da alcuni giorni con l'obiettivo di allargare la partecipazione. La... 🔗bolognatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'Aria che tira, scintille Bocchino-Serri: Signora, Siamo tutti laureati; Otto e mezzo, Bersani a Meloni: Il solco si sta allargando | .it; Giorgia Meloni, ecco il libro nero per demonizzarla | .it; Fratoianni insulta Meloni? La suora lo spiana | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Aria che Tira, Serracchiani attacca Meloni: “Si finge morta”, gelo in studio - Durante un’intervista a L’Aria che Tira, la deputata Debora Serracchiani critica la posizione della premier sull’Ucraina e sul vertice di Londra, scatenando la reazione del pubblico. 🔗msn.com