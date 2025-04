Lara Leito chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner

Lara Leito, la modella russa che secondo i rumor avrebbe conquistato il cuore di Jannik Sinner, stanno facendo il giro dei social. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 300.000 persone, Lara mostra frammenti della sua vita tra shooting fotografici, viaggi, allenamenti in palestra e presenze a eventi esclusivi. Non mancano le storie a bordo campo, dove la si vede seguire con interesse un incontro di tennis. In molti si chiedono se sia stata proprio la passione per lo sport a far nascere l’intesa tra i due. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma tra i video pubblicati e le recenti paparazzate a Monte Carlo, il dubbio rimane: che sia l’inizio di una nuova love story? 🔗 Panorama.it - Lara Leito, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner Alcuni video condivisi da, la modella russa che secondo i rumor avrebbe conquistato il cuore di, stanno facendo il giro dei social. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 300.000 persone,mostra frammenti della sua vita tra shooting fotografici, viaggi, allenamenti in palestra e presenze a eventi esclusivi. Non mancano le storie a bordo campo, dove la si vede seguire con interesse un incontro di tennis. In molti si chiedono se sia stata proprio la passione per lo sport a far nascere l’intesa tra i due. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma tra i video pubblicati e le recenti paparazzate a Monte Carlo, il dubbio rimane: che sia l’inizio di unalove story? 🔗 Panorama.it

Approfondimenti da altre fonti

Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner in vacanza in Africa - Il sorriso si intuisce anche sotto la mascherina, ma sono gli occhi a fare tutto il lavoro. Lara Leito resta impassibile mentre tre scimmie le saltano in testa, armeggiano con i capelli e si prendono il titolo di suoi nuovi parrucchieri. Lei le asseconda con calma, come se fosse del tutto normale farsi acconciare da una banda di primati. 🔗panorama.it

Jannik Sinner, la nuova fidanzata è Lara Leito. Scopri chi è - Fotografata al fianco di Jannik Sinner, tra abbracci e sguardi complici, Lara Leito è finita al centro della cronaca rosa. La presunta coppia si troverebbe a Monte Carlo, dove il campione di tennis vive e si allena. Ma quello che tutti si chiedono è: chi è Lara Leito? Elegante, riservata, cosmopolita, la modella russa è abituata ai riflettori, ma ha sempre scelto di viverli con riservatezza. L’infanzia e la carriera da modella Nata in Russia il 5 gennaio 1994, Lara Leito (all’anagrafe Lara Leito Galkina) ha iniziato a lavorare nel fashion system da giovanissima, sfilando per brand ... 🔗panorama.it

Sinner ha una nuova fidanzata: chi è la modella russa Lara Leito - Il campione del tennis ha ormai chiuso con Anna Kalinskaya. Adesso la sua nuova fiamma è un'altra giovane russa, si tratta di Lara Leito, di sette anni più grande 🔗ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Jannik Sinner con la modella russa Lara Leito, ex di Adrien Brody di The Brutalist: nuovo amore per il tennista?; Lara Leito, chi è la modella con master a Berkeley (presunta) nuova fiamma di Jannik; Jannik Sinner, Lara Leito è la nuova fidanzata: la modella russa (7 anni più grande) è l'ex di Adrien Brody; Jannik Sinner e Lara Leito: il tennista e la modella russa paparazzati insieme a Montecarlo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner: modella russa di 31 anni, è l’ex di Adrien Brody - Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Dopo la fine della relazione con la collega Anna Kalinskaja, il campione di tennis ha ritrovato l'amore al fianco della modella russa. Lara Leito ha ... 🔗fanpage.it

Jannik Sinner, la nuova fidanzata è Lara Leito. Scopri chi è - Modella, 31 anni, di origine russa. Vita e carriera della ragazza fotografata col campione del tennis mondiale. 🔗panorama.it

Lara Leito, chi è la nuova fidanzata di Sinner: modella russa, ha 7 anni più grande ed è la ex di Adrien Brody - Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Nel periodo lontano dal tennis, causa squalifica per il caso Clostebol, ha avuto modo di allenarsi ... 🔗msn.com