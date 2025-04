L’Ape della generosità | Consegna gratuita di frutta e verdura per anziani e malati

generosità. "Troppi anziani soli, troppe persone che hanno bisogno, anche solo che qualcuno porti loro la spesa", soprattutto nelle frazioni. Così Salvatore Angileri, operaio della ceramica, nel tempo libero si è inventato L’Apefrutta, con uno scopo ben preciso. "L’ho visto prima con mio padre, poi con mio suocero e mia suocera quando si sono ammalati: anche se si hanno persone vicine, a volte, per gli impegni della vita di oggi, più frenetica che mai, risulta un’impresa pure farsi fare la spesa da qualcuno".E allora Salvatore, siciliano d’origine, con la moglie ha pensato bene di aprire una piccola attività di vendita di frutta e verdura, ma con un fine ben preciso dietro: quello di servire e dare una mano a chi è solo, Consegnando i prodotti "gratuitamente agli over 60, agli anziani e ai disabili". Ilrestodelcarlino.it - L’Ape della generosità: "Consegna gratuita di frutta e verdura per anziani e malati" Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’ha chiamata ’Giuvà’ come il nonno e ne ha fatto un’Ape verde di. "Troppisoli, troppe persone che hanno bisogno, anche solo che qualcuno porti loro la spesa", soprattutto nelle frazioni. Così Salvatore Angileri, operaioceramica, nel tempo libero si è inventato, con uno scopo ben preciso. "L’ho visto prima con mio padre, poi con mio suocero e mia suocera quando si sono am: anche se si hanno persone vicine, a volte, per gli impegnivita di oggi, più frenetica che mai, risulta un’impresa pure farsi fare la spesa da qualcuno".E allora Salvatore, siciliano d’origine, con la moglie ha pensato bene di aprire una piccola attività di vendita di, ma con un fine ben preciso dietro: quello di servire e dare una mano a chi è solo,ndo i prodotti "mente agli over 60, aglie ai disabili".

Ne parlano su altre fonti

Piatti sani e sfiziosi con la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000: il prezzo è bassissimo e la consegna è gratuita - Cucinare in modo sano senza rinunciare al gusto è possibile grazie alla Philips Airfryer Serie 2000, una friggitrice ad aria che utilizza la tecnologia RapidAir per preparare piatti croccanti all’esterno e morbidi all’interno con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Con una capacità di 6,2 litri, permette di preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia; non di meno ha anche un design intelligente con una finestra di controllo della cottura che serve per rendere l’esperienza ancora più pratica e intuitiva. 🔗ilrestodelcarlino.it

Detenuto pestato in carcere a Reggio, il giudice: “Non fu tortura perché non ci fu violenza gratuita - Le motivazioni dell'esclusione del reato nella condanna ai dieci agenti di polizia penitenziaria che il 3 aprile 2023 incappucciarono, denudarono e picchiarono un giovane carcerato 🔗repubblica.it

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it