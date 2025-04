L’antifascismo spiegato con il caso Segre

La gragnola di ignobili insulti rivolti a Liliana Segre sui social dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro è stata condannata unanimemente da tutto l'arco politico.

Cosa riportano altre fonti

Ignazio La Russa (con Liliana Segre) e la domanda ignorata sull'antifascismo; A Torino l'ultimo saluto a Bruno Segre, il figlio: Se ne va uno degli ultimi testimoni della storia; Marco Vizzardelli e la frase antifascista alla Prima della Scala: Lo rifarei. Segre non va strumentalizzata; Revocata la cittadinanza onoraria a Mussolini. Diserta l'aula l'ex sindaco Pd: «Scelta divisiva». 🔗Se ne parla anche su altri siti

L'antifascismo spiegato con il caso Segre - I troll che hanno insultato Segre sul 25 aprile sono il riflesso di una sinistra tossica. Oltre alla più netta dissociazione servirebbe una vera e propria battaglia politica, non episodica e non limi ... 🔗ilfoglio.it

Il mondo al contrario di chi chiama "nazista" Liliana Segre - La senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio nazista, è stata di nuovo vittima di insulti antisemiti sui social dopo il 25 aprile. La condanna della politica ... 🔗ilfoglio.it

Antifascismo, a Nordest il 13 per cento dichiara di sentirsi «fascista» - L'antifascismo Ma l'antifascismo è ancora oggi un valore? Anche in questo caso, la netta maggioranza (64%) dei nordestini appare concorde nell'affermare la sua attualità, mentre quanti lo ... 🔗ilgazzettino.it