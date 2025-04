L’ansia da rendimento scolastico abbassa i voti Non dobbiamo formare figli perfetti ma capaci di affrontare gli insuccessi Consigli per genitori e docenti

L’ansia prende il sopravvento, non solo si abbassano i voti, ma si crea un meccanismo pericoloso: più si teme il fallimento, più si riduce la concentrazione, e peggiora il benessere emotivo.L'articolo L’ansia da rendimento scolastico abbassa i voti. “Non dobbiamo formare figli perfetti, ma capaci di affrontare gli insuccessi”. Consigli per genitori e docenti . 🔗 Secondo il Journal of Educational Psychology, quandoprende il sopravvento, non solo sino i, ma si crea un meccanismo pericoloso: più si teme il fallimento, più si riduce la concentrazione, e peggiora il benessere emotivo.L'articoloda. “Non, madigli”.per. 🔗 Orizzontescuola.it

