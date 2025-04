L’animo mistico di Paul Mc Cartney

Paul McCartney sono stati necessari otto anni per dare alla luce "Ecce Cor Meum", il suo ieratico oratorio di ispirazione sacra che ascolteremo stasera alle 20 al teatro Comunale Pavarotti Freni, per un evento speciale (fuori abbonamento) a suggello della stagione d'opera. L'ex Beatles lo concepì su richiesta di Anthony Smith, direttore del Magdalene College di Oxford che desiderava un pezzo corale che potesse essere cantato dai giovani di tutto il mondo. Iniziò a comporre, poi nel 1998 venne a mancare Linda, sua moglie, e proprio il ricordo, la nostalgia e l'amore per lei hanno reso ancor più intensa la dolce elegia, racchiusa in un album pubblicato nel 2006, presentato sia alla Royal Albert Hall di Londra che alla Carnegie Hall di New York. Scandito da quattro movimenti, con il "Lament" di un interludio, l'oratorio ha il testo in latino e in inglese.

