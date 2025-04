Lancio del razzo Vega C con Biomass | missione europea per studiare le foreste tropicali

razzo Vega C con a bordo Biomass, la nuova innovativa missione europea per analizzare le foreste tropicali in 3D. Il razzo ha disegnato un arco nel cielo sopra il Centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese, rischiarato dalle prime luci dell'alba per portare il suo carico in un'orbita a 666 chilometri d'altezza da cui per 5 anni lavorerà per quantificare con un dettaglio senza precedenti il reale contributo delle foreste nel ciclo globale del carbonio, un dato fondamentale per prevedere l'evoluzione del cambiamento climatico.EMBED START Image {id: "editor0"} epa02468370 Ariane-5 rocket is successfully launched from the Guiana Space Center, delivering communications satellites which will relay services to european, African and Asian customers 26 November 2010. 🔗 Quotidiano.net - Lancio del razzo Vega C con Biomass: missione europea per studiare le foreste tropicali Partito in perfetto orario, alle 11:15 e 52 secondi ora italiana, ilC con a bordo, la nuova innovativaper analizzare lein 3D. Ilha disegnato un arco nel cielo sopra il Centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese, rischiarato dalle prime luci dell'alba per portare il suo carico in un'orbita a 666 chilometri d'altezza da cui per 5 anni lavorerà per quantificare con un dettaglio senza precedenti il reale contributo dellenel ciclo globale del carbonio, un dato fondamentale per prevedere l'evoluzione del cambiamento climatico.EMBED START Image {id: "editor0"} epa02468370 Ariane-5 rocket is successfully launched from the Guiana Space Center, delivering communications satellites which will relay services ton, African and Asian customers 26 November 2010. 🔗 Quotidiano.net

