Lanciano furto di rame sulla ferrovia | tre arresti

Lanciano hanno arrestato in flagranza di reato tre persone per furto aggravato e interruzione di pubblico servizio: una coppia di coniugi, 39 e 46 anni, e un 30enne di Lanciano, tutti già noti alle forze dell’ordine.Intorno. 🔗 Chietitoday.it - Lanciano, furto di rame sulla ferrovia: tre arresti I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dihanno arrestato in flagranza di reato tre persone peraggravato e interruzione di pubblico servizio: una coppia di coniugi, 39 e 46 anni, e un 30enne di, tutti già noti alle forze dell’ordine.Intorno. 🔗 Chietitoday.it

