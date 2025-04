L’alberghiero Marchitelli a Rimini per la finale del Cooking Quiz

Cooking Quiz: la finale internazionale, che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 14 al Palasport Flaminio di Rimini. La nona edizione si è distinta per un respiro ancora più ampio, con l’ingresso ufficiale nel panorama europeo. 🔗 Chietitoday.it - L’alberghiero “Marchitelli” a Rimini per la finale del Cooking Quiz Dopo mesi di sfide appassionanti, si avvicina il momento più atteso del: lainternazionale, che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 14 al Palasport Flaminio di. La nona edizione si è distinta per un respiro ancora più ampio, con l’ingresso ufficiale nel panorama europeo. 🔗 Chietitoday.it

