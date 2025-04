LakeSoundWaves | il rock del lago di Como accende il Nerolidio

Como con LakeSoundWaves, la serata rock che si terrà venerdì 2 maggio 2025 dalle ore 21 da Nerolidio a Como. Sul palco si alterneranno tre band locali dal sound energico e inconfondibile: Tirlindana, IBRAVI e Push Button Gently. L'iniziativa nasce da.

