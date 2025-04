L' Aied compie 50 anni e propone visite ginecologiche e andrologiche alla cittadinanza

Aied (Associazione italiana per l'educazione demografica) di Pordenone compie 50 anni. Un lungo percorso nato nel 1975 e che ha segnato in modo indelebile l'evoluzione dei costumi e l'espansione dei diritti dei cittadini e soprattutto delle cittadine italiane. Il 29 aprile del 1975, al sesto. 🔗 Pordenonetoday.it - L'Aied compie 50 anni e propone visite ginecologiche e andrologiche alla cittadinanza L'(Associazione italiana per l'educazione demografica) di Pordenone50. Un lungo percorso nato nel 1975 e che ha segnato in modo indelebile l'evoluzione dei costumi e l'espansione dei diritti dei cittadini e soprattutto delle cittadine italiane. Il 29 aprile del 1975, al sesto. 🔗 Pordenonetoday.it

