L’agente di Okoli sull’interessamento del Milan | Qualcosa di vero c’è ma…

Okoli, difensore del Leicester City torna nelle dinamiche del calciomercato italiano: Milan interessato? Le parole dell'agente 🔗 Pianetamilan.it - L’agente di Okoli sull’interessamento del Milan: “Qualcosa di vero c’è, ma…” Il nome di, difensore del Leicester City torna nelle dinamiche del calciomercato italiano:interessato? Le parole dell'agente 🔗 Pianetamilan.it

Calciomercato Inter LIVE: duello con la Juve per un attaccante, l’agente di Baturina rompe il silenzio: la verità sull’interesse dei nerazzurri - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

James Bond: Amazon promette uno sguardo "nuovo e fresco" sull'agente segreto, al via lo sviluppo a Londra - Dopo il passaggio dei diritti creativi dalla famiglia Broccoli allo studio, ecco le prime indiscrezioni sui prossimi progetti. I nuovi proprietari della licenza creativa di James Bond, Amazon MGM, hanno presenziato al CinemaCon di Las Vegas e hanno anticipato qualcosa del futuro della spia britannica più famosa dello schermo. Dopo il tira e molla con la famiglia Broccoli, Amazon MGM ha acquisito il controllo del futuro creativo dell'universo con protagonista l'agente 007 James Bond, uno dei personaggi più iconici dello schermo. 🔗movieplayer.it

Tonali Juventus, conferme sull’obiettivo per l’estate! L’agente Beppe Riso era presente al Tardini per Parma Juve. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, l’agente era presente al Tardini. Rivelazione sull’obiettivo a centrocampo per la prossima stagione Gianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha parlato anche di Tonali in ottica calciomercato Juve. Arrivano nuove conferme sull’obiettivo dei bianconeri per l’estate. LONGARI – «L’apprezzamento nei confronti di Sandro Tonali lo abbiamo sdoganato già lo scorso gennaio, e per quanto possa essere complicato ed oneroso provare a concretizzarlo i bianconeri lo valuteranno con grande attenzione, ed il suo procuratore Beppe Riso era presente al Tardini di ... 🔗juventusnews24.com

Rinnovo Kvaratskhelia, Gazzetta: l'agente aspetta De Laurentiis, sfrutterà l'interessamento del Barcellona per un contratto da top player. - Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia ... Jugeli chiederà rassicurazioni per la prossima stagione, metterà sul tavolo della trattativa il corteggiamento del Barcellona, pronto a ricoprire ... 🔗msn.com