Ladri alla sagra di San Marco | rubati 150 chili di carne e 50 di formaggio

Ladri hanno colpito anche la storica sagra di San Marco a Mogliano Veneto nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile. Forzati i lucchetti della cucina e della cella frigorifera da dove sono stati rubati circa 150 chili di carne e 50 di formaggio, per un danno economico stimato attorno ai 2.

