Lacrime palloncini bianchi e 2 000 persone in strada | la fiaccolata per Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi a Volvera

persone hanno partecipato alla fiaccolata a Volvera in memoria di Chiara Spatola e Simone Sorrentino. Sono i due fidanzati, 28 e 24 anni, uccisi in paese la sera di giovedì 24 aprile 2025 dal loro vicino di casa Andrea Longo, 34 anni. Il ricordo . 🔗 Torinotoday.it - Lacrime, palloncini bianchi e 2.000 persone in strada: la fiaccolata per Chiara Spatola e Simone Sorrentino, uccisi a Volvera Ieri sera, lunedì 28 aprile 2025, più di 2.000hanno partecipato allain memoria di. Sono i due fidanzati, 28 e 24 anni,in paese la sera di giovedì 24 aprile 2025 dal loro vicino di casa Andrea Longo, 34 anni. Il ricordo . 🔗 Torinotoday.it

Lacrime, palloncini bianchi e silenzi: i funerali delle quattro vittime dell'incidente. Video - Dopo il dramma di ieri notte, oggi i funerali, per i quattro morti nell'incidente mortale in provincia di Taranto. I due fidanzatini Anita e Paolo sono arrivati insieme, nelle rispettive... 🔗quotidianodipuglia.it

Lacrime, applausi e palloncini bianchi per l'ultimo saluto a Davide - Tantissime persone hanno partecipato ai funerali di Davide Carbisiero, il 19enne di Succivo ucciso domenica in una sala slot di Cesa. Un delitto per il quale è accusato un 17enne. La cerimonia funebre si è svolta presso la chiesa Trasfigurazione di Succivo. La chiesa e il sagrato erano pieni di... 🔗casertanews.it

Palermo, palloncini bianchi e applausi per l’ultimo saluto al superkiller Pietro Senapa - Il questore Calvino ha vietato i funerali pubblici, ma amici e familiari hanno reso comunque omaggio al boss, nel quartiere di Brancaccio, davanti alla scuola intitolata a don Pino Puglisi, il parroco ucciso dalla mafia 🔗repubblica.it

Lacrime, palloncini bianchi e silenzi: i funerali delle quattro vittime dell'incidente. Video - All’uscita gli amici dei ragazzi hanno fatto volare in cielo dei palloncini con le immagini ... Anche qui commozione e lacrime. (Foto e video Studio Ingenito) ... 🔗msn.com

Palloncini bianchi e lacrime a Capaccio per l’ultimo saluto al 15enne Pietro Spizzico - A Pietro l’ultimo saluto, fuori dalla chiesa, tra lacrime e dolore è stato dato con numerosi palloncini bianchi con il messaggio che vivrà per sempre senza essere dimenticato nei cuori di quanti lo ... 🔗ondanews.it