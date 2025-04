Lacrime e commozione Lecce saluta Graziano nel suo stadio

Lecce hanno iniziato a convogliari presso lo stadio "Via del Mare" per l'ultomo saluto al fisioterapista deceduto per un infarto mentre si trovava con la squadra in ritiro, nel Bresciano, per preparare la gara in casa dell'Atalanta.

