Laboratori e incontri contro l’abbandono scolastico a Napoli nasce Energy per famiglie e bambini

famiglie di Napoli. Prende il via E.N.E.R.G.Y – Enhancing Nurturing and Education Rights GloballY, progetto di respiro nazionale che intende rafforzare i diritti all'educazione. È realizzato dall'istituto comprensivo 83° "Porchiano Bordiga", Remida Napoli e Aporema onlus in sinergia con la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi Ets grazie al finanziamento di The Human Safety Net, la Fondazione del Gruppo Generali. La sfida, che da maggio riguarderà anche Palermo, si pone l'obiettivo di prevenire l'abbandono scolastico mettendo in campo esperienze di educazione di qualità iniziando dalla prima infanzia.E.N.E.R.G.Y, che sarà attivo fino a dicembre 2026, si rivolge a giovanissimi da zero a sei anni e alle loro famiglie che saranno coinvolti in Laboratori e percorsi partecipativi volti al rafforzamento delle competenze, delle relazioni e della genitorialità con la possibilità di vivere esperienze educative e creative.

