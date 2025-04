L’abito del nuovo Papa è già pronto o quasi Ecco chi e come lo sta preparando

🔗 L'inizio del Conclave si avvicina – la data di apertura è stata fissata per mercoledì 7 maggio – e gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul Vaticano, dove 133 cardinali si riuniranno per scegliere il nuovo Pontefice. Che si tratti di un conservatore o di un «aperturista», di un prete italiano o di un arcivescovo extra-europeo, c'è una cosa su cui tutti possono stare tranquilli: L'abito è già pronto, o quasi. A occuparsi dei panni che indosserà il successore di Papa Francesco sarà la sartoria Gammarelli, vero e proprio punto di riferimento per il clero, non solo di Roma.La storia della sartoria GammarelliLa storia del negozio inizia nel 1798, sotto il pontificato di Pio VI, quando Giovanni Antonio Gammarelli entra ufficialmente in servizio presso il clero romano. Da allora, si legge sul sito web, «ben sei generazioni di artigiani e imprenditori si sono succedute alla guida della sartoria».

Cardinali paralizzati dal caso di Angelo Becciu, escluso dai votanti. Lui pronto a dare battaglia: «Voterò il nuovo Papa». Ecco perché - È una delle ombre che si sta addensando sul prossimo conclave che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco, e sta letteralmente paralizzando le congregazioni dei cardinali: il caso di Angelo Becciu, il porporato sardo a cui il pontefice aveva chiesto la rinuncia ai diritti cardinalizi. Quello di votare nel conclave come appare in più passaggi dei testi canonici sulla materia è appunto un diritto, non un dovere.

Il Papa sorprende di nuovo: "blitz" a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» - Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l'arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X.

Papa Francesco, Fialdini: "La sua telefonata ha inventato nuovo protocollo tv" - "È stato un momento specialissimo, certamente per noi che l'abbiamo vissuto in prima persona, ma anche per il pubblico italiano perché quella è stata la prima volta per la televisione italiana di Papa Francesco che poi ha segnato il passo per altre interviste". Così Francesca Fialdini ricorda a LaPresse la telefonata del dicembre 2016 quando lei e Franco Di Mare a 'Unomattina' ascoltarono Bergoglio in diretta.

