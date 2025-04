Labanti e Nanni entra a far parte del gruppo Arti grafiche reggiane

Arti grafiche reggiane (AGR) e Labanti e Nanni Industrie grafiche annunciano congiuntamente l'acquisizione del 90% del capitale di quest'ultima, portando la storica azienda di Anzola dell’Emilia a far parte del più grande polo italiano del settore cartotecnico e tra i leader europei nel packaging. 🔗 Bolognatoday.it - Labanti e Nanni entra a far parte del gruppo Arti grafiche reggiane (AGR) eIndustrieannunciano congiuntamente l'acquisizione del 90% del capitale di quest'ultima, portando la storica azienda di Anzola dell’Emilia a fardel più grande polo italiano del settore cartotecnico e tra i leader europei nel packaging. 🔗 Bolognatoday.it

