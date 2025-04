Sport.quotidiano.net - La Vis conquista un pareggio prezioso contro il Milan Futuro: Stellone soddisfatto

Unche vale come una vittoria quello raccolto dalla Vis al Chinetti di Solbiate Arno.ilgli obbiettivi dierano due: far rifiatare chi aveva giocato mercoledì e mantenere il sesto posto. Entrambi sono stati raggiunti.Indubbiamenteè stato il contributo fornito dal Rimini che nonostante non avesse più nulla da chiedere al campionato (grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C i romagnoli sono già alla fase nazionale dei playoff) è riuscito a bloccare sull’ 1-1 il Pineto evitando così il sorpasso degli abruzzesi sui biancorossi.il, oltre a regalare un sogno a diversi giovani esordienti, ha inoltre ricevuto risposte confortanti da coloro che nell’ arco della stagione avevano trovato meno spazio. Ai playoff ci sarà bisogno di tutti, poiché anche i subentrati potranno spostare quel sottile equilibrio che regnerà fin dalla prossima gara di domenicail Pontedera. 🔗 Sport.quotidiano.net