La vip incinta del famoso L’ha tenuto nascosto ma ora c’è la prova

incinta. La notizia, riportata in esclusiva dal settimanale Chi, ha subito acceso l'attenzione del pubblico: per l'influencer romana e il rapper Tony Effe si tratta del primo figlio. Le immagini pubblicate dalla rivista ritraggono la coppia in un parco, lontano dagli occhi indiscreti dei social, dove De Lellis, con un pancino appena accennato, si lascia andare a un gesto intimo e rivelatore: alza la maglietta per fotografare la pancia. "In questi scatti esclusivi, l'influencer, proprietaria del beauty brand Audrer, appare con un pancino sospetto e, quando alza la t-shirt per fotografarlo, si scioglie ogni dubbio", ha scritto il settimanale diretto da Alfonso Signorini.Quella di Giulia è una gravidanza che ha colto tutti di sorpresa, compresi i suoi milioni di follower. 🔗 Caffeinamagazine.it

“Ecco quando lo annunciano”. La vip italiana incinta del famoso cantante, l’indiscrezione - Personaggi Tv. Negli ultimi giorni, il mondo del gossip italiano è stato scosso da voci insistenti riguardanti una delle influencer più seguite del paese. La vip italiana sarebbe incinta del famoso cantante. L’indiscrezione circola sul web da giorni e non ha ancora ricevuto né una conferma né una smentita. Secondo il gossip, la coppia potrebbe annunciare a breve la notizia sulla presunta gravidanza. 🔗tvzap.it

Il consiglio di ChatGBT salva una donna incinta e il suo bimbo: “Mi ha scritto di chiamare un’ambulanza” - La donna all'ottavo mese di gravidanza aveva iniziato ad avvertire strani sintomi e, per curiosità, si era rivolta al chatbot per capirne di più. Dopo una breve interazione, l’intelligenza artificiale le aveva suggerito di misurare la pressione. Il responso non aveva lasciato spazio a dubbi: “Chiama subito un’ambulanza”. Un consiglio decisivo, che ha permesso ai medici di intervenire in tempo e salvare sia il bambino che la madre, rimasta per giorni in bilico tra la vita e la morte. 🔗fanpage.it

“Ti aspettiamo” La super Vip incinta del terzo figlio: l’emozionante annuncio - La tennista si ferma temporaneamente dalle competizioni per la nuova gravidanza Un annuncio sorprendente ha catturato l’attenzione dei fan di Caroline Wozniacki, la famosa tennista ... tra i fan e i ... 🔗bigodino.it

Alessandra Amoroso, il racconto privato su Maria De Filippi: "Così ha saputo della mia gravidanza" - Quanto profondo sia il legame che lega Alessandra Amoroso e Maria De Filippi è stato tangibile ancora una volta al pubblico in occasione della terza puntata del serale di Amici, con quell'abbraccio tr ... 🔗today.it