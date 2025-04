La Vigor salva la categoria | il pareggio contro il Fossombrone e il futuro di Antonioli

Vigor ci è arrivata. Il pareggio contro il Fossombrone, avversario che i rossoblu non riescono proprio a battere, è bastato.Complice anche la concomitante sconfitta del Sora, la Vigor ha salvato la categoria. I tifosi senigalliesi hanno tirato un sospiro di sollievo, hanno festeggiato con la consapevolezza di chi sa di aver rischiato grosso.È stato anche il riscatto di Mauro Antonioli che non ha mai trovato il feeling giusto con parte della tifoseria, ma dalla squadra si è fatto rispettare ed alla fine l' obiettivo lo ha raggiunto.Antonioli è un uomo di calcio, garbato ed onesto e sa che il suo cammino al timone della Vigor non è stato rose e fiori, ma rimanere all'ombra della Rotonda non gli dispiacerebbe.

