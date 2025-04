La Via della contraffazione Come la Bri favorisce le reti illegali

della Seta), è diventata uno dei pilastri della politica estera cinese, promettendo di trasformare le infrastrutture globali e potenziare i collegamenti commerciali tra Asia, Europa e Africa. Ma secondo un recente rapporto congiunto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea, dietro la narrazione ufficiale si cela una realtà più oscura: questo progetto sta facilitando la diffusione globale delle reti di contraffazione.Un'equazione allarmanteSecondo il report, esiste una correlazione diretta tra gli investimenti cinesi in infrastrutture di trasporto e la crescita delle esportazioni di merci false dai Paesi beneficiari.

