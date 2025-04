La verità di Norris sulle sue difficoltà in F1 | “Dietro le quinte accadono cose che la gente non vede”

Norris analizza il difficile inizio di stagione in Formula 1 2025, ammettendo di non riuscire a sfruttare appieno la sua McLaren. Dopo un promettente avvio, il britannico si confronta con problemi tecnici e psicologici che lo frenano nella corsa al titolo.

