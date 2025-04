La vendetta di chi non tollera limiti

La vendetta di chi non tollera limiti

Vorrei fare presente che non scateni una carneficina simile se dentro non hai una rabbia e una aggressività che non aspettano altro che deflagrare

Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui - Come mostrato nell’ultimo numero del settimanale Chi, è tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sembrerebbe, quindi, che sia rientrata la crisi di cui si è vociferato in questi ultimi giorni. Sebbene i due si mostrino insieme e sereni, dietro questo ritorno di fiamma ci sarebbero delle condizioni imposte dalla famiglia di […] L'articolo Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Dazi all'Italia, la vendetta Usa per la web tax e la critica al settore farmaceutico «imprevedibile nei rimborsi» - Lo ha sventolato davanti a tutto il mondo e ha consigliato di leggerlo. Ma l?analisi citata da Donald Trump il 2 aprile mentre annunciava le tariffe contro praticamente tutti i Paesi del mondo... 🔗ilmessaggero.it

Il tradimento e quella insana voglia di vendetta - La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, oggi parla del dolore post rottura. Gli psicologi insegnano che, più spesso, il rancore agito ci fa sprofondare ancora più in basso e non ci rende più forti e meno vulnerabil 🔗vanityfair.it

