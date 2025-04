La velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca infortunata durante le prove | cosa è successo e chi la sostituisce

velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca si è infortunata durante le prove dello stacchetto sul bancone del tg satirico. È stata costretta a fermarsi: ecco chi la sostituirà. 🔗 LadiLasi èledello stacchetto sul bancone del tg satirico. È stata costretta a fermarsi: ecco chi la sostituirà. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Striscia La Notizia, infortunio muscolare per la Velina Nausica Marasca: ecco chi la sostituirà - Per un problema fisico, la Velina bionda Nausica Marasca dovrà temporaneamente assentarsi dal bancone di Striscia la Notizia 🔗golssip.it

Irene Cioni, l’ex Velina bionda di “Striscia La Notizia” si è sposata - Irene Cioni si è sposata. L’ex velina di “Striscia La Notizia”, 31 anni, originaria di Fucecchio, ha detto sì al […] Continua a leggere Irene Cioni, l’ex Velina bionda di “Striscia La Notizia” si è sposata su Perizona.it 🔗perizona.it

Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia - Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 15 Febbraio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 15 Febbraio in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. 🔗tutto.tv

Se ne parla anche su altri siti

La velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca infortunata durante le prove: cosa è successo e chi la sostituisce; La Velina Nausica Marasca fermata da un infortunio muscolare. A torna temporaneamente l’ex Velina Anastasia Ronca; MEDIASET - CANALE 5 * STRISCIA LA NOTIZIA: «NAUSICA MARASCA FERMATA DA UN INFORTUNIO MUSCOLARE, SUL BANCONE TORNA TEMPORANEAMENTE L'EX VELINA ANASTASIA RONCA; La Velina Nausica Marasca fermata da un infortunio muscolare. 🔗Ne parlano su altre fonti

La velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca infortunata durante le prove: cosa è successo e chi la sostituisce - La velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca si è infortunata durante le prove dello stacchetto sul bancone del tg satirico ... 🔗fanpage.it

Infortunio sul bancone di Striscia la Notizia, strappo muscolare per Nausica Marasca: ecco chi la sostituirà - Fare la velina di Striscia la Notizia può essere anche pericoloso. Lo sa bene Nausica Marasca, la velina bionda, che nelle scorse ore si è infortunata mentre provava uno ... 🔗msn.com

Striscia La Notizia, infortunio muscolare per la Velina Nausica Marasca: ecco chi la sostituirà - Per un problema fisico, la Velina bionda Nausica Marasca dovrà temporaneamente assentarsi dal bancone di Striscia la Notizia ... 🔗golssip.it