La Trattoria Anna vuole tornare a vivere | ora si cerca gestore

cerca un gestore per una storica Trattoria nel cuore di un borgo abbarbicato sull'Appennino. per prendere in affitto un’antica osteria. Stiamo parlando della "Trattoria Anna", fondata nel 1954: possono farsi avanti operatori economici, imprenditori e privati decisi "a sviluppare un'attività di ristorazione di qualità, in linea con gli obiettivi di rigenerazione culturale, sociale ed economica" del Borgo di Campolo. L’obiettivo è la riapertura di quello che è stato un luogo simbolo di accoglienza e convivialità grazie al progetto "Da Campolo l'arte fa Scola", finanziato dal Pnrr.La storia dell’antica TrattoriaNata come osteria per i lavoratori delle cave di Montovolo, la Trattoria è diventata negli anni punto di riferimento per la comunità e i visitatori offrendo piatti genuini della tradizione emiliana. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - La Trattoria Anna vuole tornare a vivere: ora si cerca gestore Bologna, 29 aprile 2025 – Siunper una storicanel cuore di un borgo abbarbicato sull'Appennino. per prendere in affitto un’antica osteria. Stiamo parlando della "", fondata nel 1954: possono farsi avanti operatori economici, imprenditori e privati decisi "a sviluppare un'attività di ristorazione di qualità, in linea con gli obiettivi di rigenerazione culturale, sociale ed economica" del Borgo di Campolo. L’obiettivo è la riapertura di quello che è stato un luogo simbolo di accoglienza e convivialità grazie al progetto "Da Campolo l'arte fa Scola", finanziato dal Pnrr.La storia dell’anticaNata come osteria per i lavoratori delle cave di Montovolo, laè diventata negli anni punto di riferimento per la comunità e i visitatori offrendo piatti genuini della tradizione emiliana. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Il buen retiro a Reggio Calabria della francese Anna, che vuole tornare alle sue radici - Il richiamo delle radici è più forte dei chilometri, delle incognite del cambiamento, dell'incertezza di lasciare una rassicurante 'comfort zone' per andare incontro a un'avventura sconosciuta. Anna Ambrosio Greco è una bella signora francese che, dopo una carriera di insegnante, a maggio... 🔗reggiotoday.it

Bradisismo Campi Flegrei, controlli su case e scuole: ma l?area flegrea vuole tornare alla normalità - L?ultima scossa avvertita dalla popolazione dei Campi Flegrei è arrivata alle 19.44: magnitudo 3.5, epicentro zona Bagnoli-Agnano. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha quindi... 🔗ilmattino.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 13 marzo: Otello vuole tornare a Napoli ma Raffaele lo ferma - Dal ritorno di Otello all'ultimo, disperato. tentativo di Fusco per sfuggire alla polizia: ecco quello che vedremo nel prossimo episodio di Un posto al Sole, la soap opera di Rai Tre in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Mentre tutti sono raccolti intorno a Michele Saviani, Fusco tenta l'ultima carta per non essere arrestato. Intanto proseguono le vicende degli altri protagonisti, dal gesto eroico di Damiano ai problemi nella coppia composta tra Rosa e Pino. 🔗movieplayer.it

Approfondimenti da altre fonti

La Trattoria Anna vuole tornare a vivere: ora si cerca gestore; Torna la rassegna I Piatti della Bilancia a Campogalliano e non solo; Pasquale Laera riapre il suo ristorante e fa il tutto esaurito: boom di prenotazioni per Borgo Sant’Anna; Sinner, la nuova fiamma è Anna Kalinskaya? I due avvistati in un ristorante di Parigi dopo la rottura di Janni. 🔗Ne parlano su altre fonti