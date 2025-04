La terribile tragedia di Alessandro Coatti biologo ucciso e fatto a pezzi | aveva moglie e figli?

Alessandro Coatti, biologo italiano di 38 anni originario del Ferrarese, è stato ritrovato morto in Colombia in circostanze orribili. La sua scomparsa, inizialmente passata sotto silenzio, ha preso contorni sempre più drammatici con il passare delle ore, fino alla scoperta del suo corpo smembrato, ritrovato in vari punti della città di Santa Marta. A rendere ancora più inquietante il caso sono i dettagli emersi dalle indagini: Alessandro sarebbe stato adescato tramite un'app di incontri, drogato con scopolamina, rapinato e poi brutalmente ucciso. La pista più accreditata porta a una banda organizzata, specializzata nel colpire turisti – in particolare appartenenti alla comunità LGBT+ – con modalità violente e premeditate.

