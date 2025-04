La T2 avanza tra deposito e i primi binari Scarfone | Noi attori di una nuova mobilità Pronti a prolungare entrambe le linee

Lo scheletro di quello che sarà il nuovo deposito al servizio della linea T2 è già stato innalzato in fondo a via don Benigno Zenoni, a Sorisole: qui ci sono già anche i primi binari, posati e ancorati al ballast, sui quali verranno effettuate le prove tecniche di viaggio non appena i primi tram usciranno dalla fabbrica dello Škoda Group a Plzen, in Repubblica Ceca.Proprio nei giorni nei quali la T1, quella per la Val Seriana, festeggia i 16 anni di attività, la seconda direttrice che punta verso la Val Brembana corre veloce rispettando alla giornata il rigido cronoprogramma imposto alle opere finanziate dal Pnrr: giugno 2026 è più vicino di quanto sembri, ma l'avanzamento dei lavori ha toccato quota 50% e gli interventi più lunghi e complicati sono già quasi tutti alle spalle.E fa specie, oggi, constatare quanto lungimirante sia stata la decisione di puntare sul tram, in un lungo lavoro preparatorio che la politica del territorio ha saputo portare avanti in modo compatto, accantonando le logiche partitiche e costruendo mattoncino dopo mattoncino quell'unità di intenti a ogni livello fondamentale per la messa a terra del progetto.

