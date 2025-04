La T Tecnica Gema Montecatini affronta Gemini Mestre nei playoff di basket

playoff per La T Tecnica Gema Montecatini. È vero, alla fine la contemporanea sconfitta della Luiss Roma ha garantito comunque il terzo posto a Savoldelli e compagni ma a bocce ferme l'impressione è che i cugini "aironi" più che fatto un regalo abbiano giocato uno scherzetto ai leoni rossoblù, visto che la combinazione dei risultati ha portato in dote probabilmente l'avversario più complicato possibile per il primo turno dei playoff, quella Gemini Mestre che alla vigilia della stagione era data come una delle candidate più accreditate per il passaggio di categoria e che nella sessione invernale di trattative si è pure rafforzata, concludendo il campionato in crescendo.

Basket, Montecatini torna in finale di Coppa Italia con La T Tecnica Gema. Battuto Legnano: 74-84 - Bologna, 15 marzo 2025 - Montecatini torna in finale di Coppa Italia di Serie B Nazionale. A distanza di un anno dal trionfo degli Herons a Roma, il PalaDozza di Bologna segnala lo sbarco nell'atto conclusivo della Final Four dei cugini della Pallacanestro targati La T Tecnica Gema. In una gara dai due volti, la squadra di Del Re alla fine regola Legnano (finale 74-84) e si guadagna l'atto conclusivo (domenica alle 18) contro Roseto, dominatrice del girone dove i termali si trovano al secondo posto. 🔗sport.quotidiano.net

T Tecnica Gema Montecatini: la rinascita con Lorenzo Passoni protagonista - Se tre indizi fanno una prova le tre vittorie consecutive raccolte in nemmeno due settimane segnano la nuova (e forse definitiva?) rinascita di una T Tecnica Gema Montecatini che grazie al blitz di Rieti (e in attesa del risultato di Ruvo di Puglia) è tornata per una notte ad occupare quel secondo posto che per diversi mesi ha avuto in mano. Nella rinascita di aprile dei leoni termali un ruolo preponderante lo ha giocato un elemento che per la squadra rossoblù è sempre stato importante ma che negli ultimi due mesi ha raggiunto un livello di maturità fin qui mai visto nella sua esperienza ... 🔗sport.quotidiano.net

Sfida cruciale per La T Tecnica Gema Montecatini contro Pielle Livorno al Modigliani Forum - Non arriva nel momento migliore possibile per La T Tecnica Gema Montecatini la sfida di questa sera alle 21 al Modigliani Forum di Livorno contro la Pielle targata Toscana Legno, ormai non più guidata dall’ex coach Federico Campanella bensì dal giovane Andrea Turchetto. Quella contro i labronici è la classica partita da non sbagliare se si vuole ancora cullare la speranza di finire nei primi quattro posti in classifica e dunque di poter contare sul vantaggio del campo quantomeno al primo turno playoff: il problema è che gli uomini di Del Re ci arrivano con tre sconfitte di fila sulle spalle ... 🔗sport.quotidiano.net

