La strategia difensiva già pronta poi il passo indietro improvviso | ecco perché Becciu si è fatto da parte

Becciu, 76 anni, quindi potenzialmente elettore in conclave, ma, dal 24 settembre 2020, privato da Francesco dei "diritti connessi al cardinalato". Al termine di cinque congregazioni generali dei cardinali, dove l'ingresso o meno del porporato sardo nella Cappella Sistina è stato il tema dominante, Becciu ha annunciato ai confratelli il suo passo indietro. Decisione comunicata pubblicamente con una dichiarazione alla stampa: "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza".

La strategia difensiva già pronta, poi il passo indietro improvviso: ecco perché Becciu si è fatto da parte - IL RESTROSCENA - La resa incondizionata del cardinale sardo è dipesa dagli interventi nella congregazione generale, dove veniva accusato di "minare l'unità della Chiesa"

