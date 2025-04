La storia gli amori l’ex famoso e il dramma di Ivan Cattaneo | Rinchiuso in un istituto con sedativi ed elettroshock perché gay

Ivan Catteno arriva nel 1980 con il singolo Polisex, tratto dall'album Urlo. Questo brano diventa un inno della Milano alternativa degli anni '80, consolidando la sua popolarità. Nel 1981 pubblica 2060 Italian Graffiati, un album di cover anni '60 reinterpretate in chiave moderna, che vende quasi 500 mila copie. Nonostante il successo commerciale, Ivan Cattaneo sente di essersi allontanato dalla sua visione artistica originale. Dopo aver pubblicato altri album di revival come Bandiera Gialla (1983), decide di ritirarsi temporaneamente dalla musica nel 1986 per dedicarsi alla pittura e ad altre forme d'arte. Durante questo periodo, espone opere come 100 Gioconde Haiku, caratterizzate da colori vivaci e frammentazioni stilistiche. Tra i suoi brani più amati Bang bang, La bambolina fa no, no e no e tante, tante reinterpretazioni.

Cosa riportano altre fonti

Ne parlano su altre fonti

