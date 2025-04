La storia di Greta quoziente intellettivo 134 che sogna di fare l’insegnante Ho preso consapevolezza della mia plusodotazione grazie al film ‘Gifted' INTERVISTA

Greta è la sua plusdotazione, certificata da QI di 134, di molto superiore al quoziente intellettivo di grado alto.L'articolo La storia di Greta, quoziente intellettivo 134, che sogna di fare l’insegnante. “Ho preso consapevolezza della mia plusodotazione grazie al film ‘Gifted'” INTERVISTA . 🔗 “Quando prendi finalmente coscienza di avere questa particolarità è come avere una Ferrari e sapere che la puoi usare come una Ferrari e non come un Pandino”. La particolarità di cui parlaè la sua plusdotazione, certificata da QI di 134, di molto superiore aldi grado alto.L'articolo Ladi134, chedi. “Homiaal'”. 🔗 Orizzontescuola.it

