La Stella Azzurra chiude il campionato con una sconfitta

campionato per la WeCOM-Ortoetruria che chiude la stagione 202425 con una sconfitta contro Ozzano che si aggiudica due punti fondamentali che le permettono di entrare in zona playoff. Match in equilibrio per tre quarti della sua durata, con un break per parte, in breve tempo. 🔗 Viterbotoday.it - La Stella Azzurra chiude il campionato con una sconfitta Ultima partita diper la WeCOM-Ortoetruria chela stagione 202425 con unacontro Ozzano che si aggiudica due punti fondamentali che le permettono di entrare in zona playoff. Match in equilibrio per tre quarti della sua durata, con un break per parte, in breve tempo. 🔗 Viterbotoday.it

La Stella Azzurra saluta i tifosi, questa sera al palamalè l'ultima di campionato - Ultima partita di campionato per la WeCOM-Ortoetruria che stasera saluta i propri tifosi nella gara interna al PalaMalè contro Ozzano. Una partita che per i viterbesi non ha valore per la classifica, ma che risulta comunque molto importante perché la squadra avversaria è in lotta per la conquista... 🔗viterbotoday.it

Promozione girone A, si chiude il campionato: il Bagheria promosso in Eccellenza, il Cus ai playoff - L’ultima giornata del campionato di Promozione è andata in scena tra ieri e questo pomeriggio: il Bagheria 1919 ha battuto 5-3 l’Aspra ed è stato promosso in Eccellenza dopo ben 13 anni. Doppietta di Stassi, reti di Perricone, Lucera e Fiorentino: così i nerazzurri hanno calato il pokerissimo... 🔗today.it

Ginnastica artistica, a Desio si chiude la Regular Season del Campionato Nazionale di A1, A2 e B - È tempo di verdetti al Pala Fitline di Desio, dove venerdì 21 e sabato 22 marzo andrà in scena la 3ª tappa del Campionato Nazionale di Artistica maschile e femminile, Trofeo San Carlo Veggy Good, quella che chiuderà la Regular Season dei grandi attrezzi prima della Final Eight Scudeetto in programma il 3-4 maggio a Firenze. Dopo gli appuntamenti di Montichiari e Ancona, ci si sposta in Brianza per conoscere le le otto squadre maschili e le otto femminili che guadagneranno l’accesso alla finale di Serie A1. 🔗sportface.it

Stella Azzurra Zolino verso la promozione, Stella Rossa riapre il campionato - Ancora una vittoria (1-0 al Sesto Imolese) nel girone M di Seconda Categoria per la Stella Azzurra Zolino ... Nel girone N la Stella Rossa riapre il campionato: batte 2-0 la capolista Polisportiva ... 🔗ilrestodelcarlino.it

