La sposa è pazza vuole che facciamo noi le pulizie dopo la festa di nozze Programma pure le pause per andare in bagno | lo sfogo della damigella su Reddit

Una damigella d'onore ha deciso di sfogarsi su Reddit a seguito delle crescenti richieste della futura sposa. L'autrice del post ha spiegato di essere stata scelta circa un anno fa, pur non essendo particolarmente legata alla sposa. Aveva già avuto dei dubbi all'epoca, ma quando altre due damigelle si sono tirate indietro, lei si è sentita in dovere di accettare: "Volevo dire di no diversi mesi fa, ma le altre ragazze mi hanno preceduta e allora mi sono sentita ancora più in colpa".Da allora, la situazione è peggiorata. La sposa, racconta la damigella, è diventata "sempre più esigente". Ha imposto videoconferenze su Zoom, documenti Excel per ogni dettaglio e orari serrati: "Programma persino le pause per andare in bagno!".

