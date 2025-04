La sparatoria di Monreale parla il superstite | Non mi do pace una giornata di festa trasformata in tragedia

«Sono incredulo per quanto successo. Penso e ripenso a quella notte e non mi do pace. Come una giornata di festa si sia potuta trasformare in tragedia» . parla Nicolò Cangemi 33 anni uno dei feriti nella sparatoria costata la vita a tre ragazzi di Monreale . L'uomo ha lasciato l'ospedale Ingrassia ed è tornato a casa. Ha due ferite di striscio alle gambe ed è ancora sotto choc .

Sparatoria a Monreale, parla un testimone: "Tavoli per aria, gente che gridava" - "In pochi istanti non si è capito più niente". Sono queste le parole con cui un testimone della sparatoria avvenuta la scorsa notte a Monreale racconta gli attimi successivi alla rissa, scoppiata tra un gruppo del paese arabo normanno e uno di Palermo e finita con la morte di Massimo Pirozzo, Salvatore Turdo e Andrea Miceli. Il ragazzo, ancora scosso, ha provato a mettere in fila i fatti e a esternare le sensazioni provate parlando con l'Adnkronos: "Tavolini che volavano per aria, gente che gridava, ragazzine impaurite che piangevano a dirotto. 🔗iltempo.it

Sparatoria di Monreale, perché la confessione del 19enne indagato non è utilizzabile: parla l’esperto - Il 19enne indagato per la sparatoria di Monreale, nella quale hanno perso la vita tre giovani di 23, 25 e 26 anni, ha reso una confessione ai Carabinieri ma all’arrivo del pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo inutilizzabili le dichiarazioni. Per fare chiarezza su questo aspetto Fanpage.it ha intervistato l'avvocato penalista Daniele Bocciolini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

La sparatoria di Monreale, parla il superstite: "Non mi do pace, una giornata di festa trasformata in tragedia" - Il 33enne Nicolò Cangemi ha lasciato l'ospedale ed è tornato a casa. "Sono rimasto vittima senza avere nulla a che fare con quanto successo" ... 🔗msn.com

Sparatoria di Monreale, perché la confessione del 19enne indagato non è utilizzabile: parla l’esperto - Il 19enne indagato per la sparatoria di Monreale, nella quale hanno perso la vita tre giovani di 23, 25 e 26 anni, ha reso una confessione ai Carabinieri ... 🔗fanpage.it

“Mi hanno sparato in testa, sono vivo per miracolo”: parla il 16enne sopravvissuto alla strage di Monreale - Parla il 16enne rimasto ferito durante la sparatoria a Monreale in cui sono rimasti uccisi nella notte tra sabato e domenica Salvo Turdo, Massimo Pirozzo ... 🔗fanpage.it