La Spagna verso il ritorno alla normalità dopo il blackout

MADRID (Spagna) (ITALPRESS) – Secondo quanto reso noto dal gestore della rete elettrica spagnola (Ree), oltre il 99% dell'elettricità è stata ripristinata dopo il blackout che ha ieri colpito la penisola iberica. Intanto la rete della metropolitana di Madrid rimane chiusa e l'azienda continua a lavorare per ripristinare il servizio.Tutte le linee rimangono inattive e viene raccomandato l'uso dei mezzi pubblici in superficie. In Portogallo circa 6,2 milioni di abitazioni su un totale di 6,5 milioni hanno avuto la corrente elettrica ripristinata già durante la notte. Il primo ministro Pedro Sanchez non è stato in grado di dire quando l'intera rete nazionale tornerà operativa, nè ha saputo fornire una spiegazione delle cause di questo blackout annunciando che nessuna ipotesi è stata scartata.

Spagna e Portogallo verso la normalità dopo il blackout: ripristinato il 99% della rete elettrica - Il capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che sarà presieduto dal re Felipe VI. Le cause del blackout sono "ancora da determinare", non si "esclude nessuna ipotesi, nessuna possibilità" sull'origine di una situazione "senza precedenti".Continua a leggere 🔗fanpage.it

