La Spagna si spegne alle 12 32 Nessuna ipotesi sull’apagón

Spagna si spegne alle 12.32 Nessuna ipotesi sull’«apagón» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - La Spagna si spegne alle 12.32 Nessuna ipotesi sull’«apagón» Leggi su Cms.ilmanifesto.it Erano le 12.32 quando d’improvviso in tutta la penisola iberica è andata via la luce. Blackout generale, come in Italia nel 2003 quando un albero portò il buio che durò . Lasi12.32sull’«apagón» il manifesto.

Maxi blackout spegne la Spagna, Sanchez: “Non si può escludere nessuna ipotesi” - Il primo ministro ha poi proceduto a rassicurare la popolazione sulla sicurezza del Paese, invitando ogni spagnolo a fare la sua parte evitando di mettere in rete speculazioni che non farebbero altro che aumentare la confusione. I tecnici intanto proseguono con le operazioni di ripristino in tutto il Paese L'articolo Maxi blackout spegne la Spagna, Sanchez: “Non si può escludere nessuna ipotesi” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Blackout record in spagna spegne intere regioni e contagia portogallo e francia meridionale - Un blackout improvviso il 28 aprile 2025 ha paralizzato la Spagna, coinvolgendo anche Portogallo e Francia meridionale; caos nei trasporti e servizi, con indagini in corso sulle cause dell’interruzion ... 🔗gaeta.it

Spagna in ginocchio per blackout, il paese al buio: cosa sappiamo - Un blackout da record spegne la Spagna il 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette in ginocchio il paese e crea il caos anche in Portogallo e nella Francia me ... 🔗msn.com