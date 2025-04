La sostenibilità diventa protagonista nella prima edizione della Fashion Week del Riuso

La prima edizione della "Fashion Week del Riuso" è in programma dal 5 al 10 maggio 2025 presso il Centro del Riuso e del Riparo di via Bologna, a Genova. Una settimana di eventi, workshop e laboratori gratuiti dedicati a scuole, famiglie e cittadini, con l'obiettivo di sensibilizzare sulle pratiche di economia circolare e sostenibilità.

La sostenibilità diventa protagonista nella prima edizione della “Fashion Week del Riuso”; L’economia circolare diventa protagonista nell’edizione 2025 di M’illumino di meno; La prima vigna agrivoltaica in Puglia protagonista al Vinitaly di Verona; Caseitaly Expo 2025, al via la prima edizione. 🔗Su questo argomento da altre fonti