La sinistra ricorda Gaetano Amoroso e risponde alle celebrazioni per Ramelli | “Milano resta antifascista”

ricordato in piazzale Dateo il 21enne Gaetano Amoroso, morto in seguito all'aggressione di un gruppo neofascista nel 1976. Poco distante la manifestazione di estrema destra per Sergio Ramelli. 🔗 Un centinaio di persone, su iniziativa di Memoria antifascista, hannoto in piazzale Dateo il 21enne, morto in seguito all'aggressione di un gruppo neofascista nel 1976. Poco distante la manifestazione di estrema destra per Sergio. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La sorella di Rino Gaetano ricorda la loro infanzia: «a casa abbiamo patito la fame e l’affetto» - Anna, sorella 80enne del cantautore scomparso a 30 anni e 8 mesi, rievoca la generosità del frallo. «A un amico gli si bruciò il negozio, Rino gli prestò i soldi per rimetterlo su. Non li ha mai rivisti. E tanti altri ne ha aiutati» 🔗vanityfair.it

Giuseppe Sarlo ricorda Gaetano Paduano: “Un vuoto incolmabile per Vibo Valentia” - Ecco di seguito il ricordo che il decano del giornalismo Vibonese Giuseppe Sarlo tributa a Gaetano Paduano. Caro Presidente,La tua improvvisa e assurda scomparsa mette in ginocchio la città di Vibo Valentia ed il territorio tutto. Lascia esterrefatti, increduli, basiti. Senza fiato e senza parole. Non è facile, per chi ti ha conosciuto, amato ed apprezzato, incassare questo colpo basso che colpisce gli affetti più cari ed in maniera particolare la tua splendida ed oggi inconsolabile Maria Consolata, i tuoi fratelli Guido e Roberto con le rispettive famiglie. 🔗laprimapagina.it

Meloni ricorda Sergio Ramelli: “Il suo sacrificio un simbolo, anche la sinistra deve farci i conti” - L'omicidio di Sergio Ramelli, il 29 aprile 1975, è diventato un "simbolo per generazioni di militanti di destra", ha ricordato Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha detto che la sua morte è "un pezzo di storia d'Italia", con cui tutti, "a destra e a sinistra, dobbiamo imparare a fare i conti". E ha invitato a "riconoscere subito i germi di quell'odio e di quella violenza" e "neutralizzarli immediatamente". 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La sinistra ricorda Gaetano Amoroso e risponde alle celebrazioni per Ramelli: Milano resta antifascista; Il cuore nero La Russa: «Mai a destra una violenza come quella contro Ramelli. Io mai antifascista; Presidio per ricordare Gaetano Amoroso, giovane operaio ucciso nel 1976 da militanti fascisti; Sergio Ramelli, in mille al corteo di estrema destra: saluti romani e «onore ai camerati». 🔗Cosa riportano altre fonti

La sinistra ricorda Gaetano Amoroso e risponde alle celebrazioni per Ramelli: “Milano resta antifascista” - Un centinaio di persone, su iniziativa di Memoria antifascista, hanno ricordato in piazzale Dateo il 21enne Gaetano Amoroso, morto in seguito all'aggressione ... 🔗fanpage.it