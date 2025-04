La sfida playout tra Messina e Foggia Carbone Fdi | Maxischermo e più posti allo stadio

posti allo stadio e un Maxischermo per seguire la gara in trasferta. È quanto chiede all'amministrazione il consigliere comunale Dario Carbone in vista del doppio confronto tra Messina e Foggia che mette in palio la salvezza in serie C. Le due gare si disputeranno il 10 maggio alle 15 (andata. 🔗 Messinatoday.it - La sfida playout tra Messina e Foggia, Carbone( Fdi): "Maxischermo e più posti allo stadio" Piùe unper seguire la gara in trasferta. È quanto chiede all'amministrazione il consigliere comunale Darioin vista del doppio confronto trache mette in palio la salvezza in serie C. Le due gare si disputeranno il 10 maggio alle 15 (andata. 🔗 Messinatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La sfida playout tra Messina e Foggia, Carbone( Fdi): "Maxischermo e più posti allo stadio" - Più posti allo stadio e un maxischermo per seguire la gara in trasferta. è quanto chiede all'amministrazione il consigliere comunale Dario Carbone in vista del doppio confronto tra Messina e Foggia che mette in palio la salvezza in serie C. Le due gare si disputeranno domenica 10 maggio (andata... 🔗messinatoday.it

La sfida playout tra Messina e Foggia, Carbone( Fdi): "Maxischermo e più posti allo stadio" - Più posti allo stadio e un maxischermo per seguire la gara in trasferta. È quanto chiede all'amministrazione il consigliere comunale Dario Carbone in vista del doppio confronto tra Messina e Foggia che mette in palio la salvezza in serie C. Le due gare si disputeranno il 10 maggio alle 15 (andata... 🔗messinatoday.it

Il Foggia evita la sconfitta, non i playout: pari col Picerno, ma Messina e Casertana vincono - Sarà playout. L'opera di autodistruzione del Foggia si è completata nella trasferta di Picerno. I rossoneri evitano il settimo k.o. di fila, ma il punto conquistato in casa dei lucani non è sufficiente a evitare lo spareggio salvezza, per effetto delle vittorie di Messina (2-1 sulla Juventus Next... 🔗foggiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

La sfida playout tra Messina e Foggia, Carbone( Fdi): Maxischermo e più posti allo stadio; Play-out Messina-Foggia: doppia sfida alle ore 15; Serie C/C, playout: date e orari della sfida tra Foggia e Messina; Calcio, Serie C: il Messina raggiunge il playout, sarà sfida al Foggia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

ACR Messina-Foggia, il club annuncia i prezzi per la gara playout in attesa della prevendita - L'ACR Messina ha anticipato i prezzi del playout contro il Foggia di sabato 10 in attesa dell'ok del G.O.S. sulla prevendita ... 🔗strettoweb.com

Messina, ora testa al Foggia: doppia sfida alle ore 15 - Sia al “Franco Scoglio” il 10 maggio che allo “Zaccheria” il 17 si giocherà di pomeriggio. Domani ripresa degli allenamenti. Da valutare le condizioni di Ingrosso, Lia e Gyamfi ... 🔗msn.com

Da Messina: si va verso il tutto esaurito. Chiesto ampliamento posti - Secondo quanto riportato da NotiziarioCalcio.com il Messina potrebbe far registrare il tutto esaurito nella gara di andata dei playout contro il Foggia Calcio. E ci sarebbe in atto una mobilitazione p ... 🔗foggiasport24.com