La settimana della libertà I lucchesi turisti in città con oltre 3 500 visitatori per le Torri e l’Orto

Si è conclusa domenica l'edizione 2025 della settimana della libertà, l'evento voluto dall'amministrazione comunale per riavvicinare i cittadini lucchesi alla Festa della libertà, istituita nel 1370 dopo la fine del dominio pisano, e più in generale per sensibilizzare verso la riscoperta del patrimonio storico e culturale che contraddistingue la città di Lucca. I residenti, da quest'anno anche dell'intero territorio provinciale, hanno potuto visitare gratuitamente i principali musei e monumenti facendo registrare il tutto esaurito a diversi eventi su prenotazione. Numero di ingressi in aumento rispetto alle precedenti edizioni dove spiccano gli oltre 3.500 biglietti staccati tra Torre Guinigi, Orto Botanico e Torre delle Ore. Oltre alle altre strutture comunali (Teatro del Giglio Giacomo Puccini, Archivio Fotografico Lucchese e Archivio Storico Comunale) hanno aderito all'iniziativa anche i Musei Nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, il Museo della Cattedrale, il Conservatorio Boccherini, il Puccini Museum, la Domus Romana e il Museo della Zecca.

