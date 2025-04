La segnalazione di un lettore | In via Napoli in pochi giorni è saltato più volte il ritiro del pattume

lettore residente in via Napoli a Pescara ci ha scritto per segnalare come, nei giorni scorsi, più volte non sarebbe stato ritirato il pattume per la raccolta differenziata porta a porta, segnalando anche la presenza nuovamente di topi. 🔗 Ilpescara.it - La segnalazione di un lettore: "In via Napoli in pochi giorni è saltato più volte il ritiro del pattume" Un nostroresidente in viaa Pescara ci ha scritto per segnalare come, neiscorsi, piùnon sarebbe stato ritirato ilper la raccolta differenziata porta a porta, segnalando anche la presenza nuovamente di topi. 🔗 Ilpescara.it

