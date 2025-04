La segnalazione di un lettore | In via Napoli in pochi giorni è saltato più volte il ritiro del pattume

lettore residente in via Napoli a Pescara ci ha scritto per segnalare come, nei giorni scorsi, più volte non sarebbe stato ritirato il pattume per la raccolta differenziata porta a porta, segnalando anche la presenza nuovamente di topi. 🔗 Ilpescara.it - La segnalazione di un lettore: "In via Napoli in pochi giorni è saltato più volte il ritiro del pattume" Un nostroresidente in viaa Pescara ci ha scritto per segnalare come, neiscorsi, piùnon sarebbe stato ritirato ilper la raccolta differenziata porta a porta, segnalando anche la presenza nuovamente di topi. 🔗 Ilpescara.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La segnalazione di un lettore: "In via Napoli in pochi giorni è saltato più volte il ritiro del pattume" - Un nostro lettore residente in via Napoli a Pescara ci ha scritto per segnalare come, nei giorni scorsi, più volte non sarebbe stato ritirato il pattume per la raccolta differenziata porta a porta, segnalando anche la presenza nuovamente di topi. 🔗ilpescara.it

La segnalazione di un lettore: "In via Napoli in pochi giorni è saltato più volte il ritiro del pattume" - Un nostro lettore residente in via Napoli a Pescara ci ha scritto per segnalare come, nei giorni scorsi, più volte non sarebbe stato ritirato il pattume per la raccolta differenziata porta a porta, segnalando anche la presenza nuovamente di topi. 🔗ilpescara.it

La segnalazione di un lettore: "Degrado totale in via Celestino V: buche, dissesti e nessuna segnaletica orizzontale" [FOTO] - Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche alcune foto, per segnalare lo stato di degrado del manto stradale in via Celestino V a Pescara: "Volevo segnalare lo stato pietoso di via Celestino V a Pescara priva di segnaletica orizzontale. È impraticabile ci vuole un trattore per... 🔗ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La segnalazione di un lettore: In via Napoli in pochi giorni è saltato più volte il ritiro del pattume; La segnalazione di un lettore: troppi imballi di carta per strada, migliorare il servizio di raccolta; Vandali in azione nella pineta di San Francesco: danneggiate le giostre del nuovo 'Parcobaleno'; Forti temporali, raffiche di vento e mareggiate: nuova allerta meteo in Campania. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La segnalazione di un lettore: "In via Napoli in pochi giorni è saltato più volte il ritiro del pattume" - Un nostro lettore residente in via Napoli a Pescara ci ha scritto per segnalare come, nei giorni scorsi, più volte non sarebbe stato ritirato il pattume per la raccolta differenziata porta a porta, ... 🔗ilpescara.it