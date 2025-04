La Russia restituisce il corpo di Viktoriia Roshchyna senza organi e con segni di tortura

Viktoriia Roshchyna è stata restituita cadavere alla famiglia dopo essere stata torturata a lungo nei cambi di prigionia russi per mesi e mesi 🔗 Ilgiornale.it - La Russia restituisce il corpo di Viktoriia Roshchyna senza organi e con segni di tortura è stata restituita cadavere alla famiglia dopo essere statata a lungo nei cambi di prigionia russi per mesi e mesi 🔗 Ilgiornale.it

Mosca restituisce il corpo della giornalista ucraina arrestata dall'esercito russo dopo sei mesi dalla morte - Il corpo della giornalista ucraina Viktoria Roshchyna è stato riconsegnato alla sua famiglia e al suo paese. Roshchyna era stata arrestata all'ese...

