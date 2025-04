La rivalità tra le grande potenze nell’Artico plasma il futuro del pianeta

pianeta ibernato in una primordiale purezza. Un'idea che nasce dal bisogno d'altrove, dalla speranza che vi sia infine un luogo diverso, una possibilità di fuga dal contemporaneo, un'ultima Thule al riparo dalla prepotenza del progresso. Naturalmente non era vero, l'Artico non era disabitato, né immutabile. Ha conosciuto trasformazioni, susseguirsi di civiltà, invasioni, battaglie, migrazioni dovute ai cambiamenti climatici, come nel resto del mondo.Però, se l'Artico è sempre mutato, ora sta affrontando una trasformazione travolgente, in gran parte a causa dell'attività umana. Nei miei libri, frutto di molti reportage sul campo, lo chiamo il Nuovo Artico, oppure un Nuovo-Nuovo Mondo entrato improvvisamente nella grande Storia umana, com'era accaduto con la scoperta dell'America.

