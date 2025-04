La richiesta al Prefetto | Non dia l’autorizzazione

richiesta di non autorizzare la manifestazione è stata inoltrata al sindaco Pierluigi Peracchini, al Prefetto Andrea Cantadori e al questore Sebastiano Salvo da partiti e associazioni. Tra queste il Comitato unitario della Resistenza che a nome dei copresidenti Giorgio Pagano, Egidio Banti e Paolo Galantini ha scritto ieri pomeriggio al Prefetto chiedendo un incontro urgente. "Abbiamo appreso con sdegno della manifestazione nazionale indetta da Casa Pound alla Spezia. Si tratta di un'iniziativa di un'organizzazione dichiaratamente neofascista che opera in modo aggressivo e provocatorio, portatrice di messaggi di intolleranza e di discriminazione, che denigrano la cultura e la natura democratica e antifascista della città e della provincia della Spezia.Riteniamo non accettabile la presenza alla Spezia di chi si è macchiato di episodi di violenza, come l'aggressione a cittadini migranti e le minacce continue all'ordine pubblico.

