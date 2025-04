La recita dell’accoltellatore | In carcere si vantò d’aver colpito l’agente

carcere, d’aver quasi ammazzato un poliziotto si vantava Hassine Hamis, il marocchino di 38 anni che lo scorso 23 gennaio è stato condannato a 12 anni e due mesi per tentato omicidio, resistenza, lesioni (ad altri due poliziotti e a una 55enne presa a pietrate), porto del coltello, false attestazioni, attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento: nelle motivazioni della sentenza, firmate dalla gup Silvia Perrucci, si ricorda un rapporto disciplinare che attesta che Hamis durante la detenzione aveva "comportamenti arroganti e prevaricatori" e vantava una propria "superiorità proprio per aver colpito un poliziotto". Ilgiorno.it - La recita dell’accoltellatore: "In carcere si vantò d’aver colpito l’agente" Leggi su Ilgiorno.it Quando l’interrogarono dopo l’arresto, e poi davanti alla giudice, aveva continuato a sostenere che quella notte di quasi un anno fa era fatto di Rivotril, si riteneva perseguitato da imprecisati soggetti per cui s’era messo a scagliare sassi dalla massicciata contro treni e persone, a Lambrate, e non aveva capito che il 35enne in divisa che s’era avvicinato per bloccarlo, e che lui aveva accoltellato con una lama di 20 centrimetri che nascondeva nella manica, fosse un agente.Una "versione del tutto illogica" anche perché intanto, inquasi ammazzato un poliziotto si vantava Hassine Hamis, il marocchino di 38 anni che lo scorso 23 gennaio è stato condannato a 12 anni e due mesi per tentato omicidio, resistenza, lesioni (ad altri due poliziotti e a una 55enne presa a pietrate), porto del coltello, false attestazioni, attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento: nelle motivazioni della sentenza, firmate dalla gup Silvia Perrucci, si ricorda un rapporto disciplinare che attesta che Hamis durante la detenzione aveva "comportamenti arroganti e prevaricatori" e vantava una propria "superiorità proprio per averun poliziotto".

