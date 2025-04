La Recanatese celebra la salvezza | un traguardo tra difficoltà e resilienza

Recanatese festeggia la salvezza: traguardo misero, se pensiamo agli obiettivi iniziali, tanta roba se analizziamo le disgrazie vissute e come si stava evolvendo la stagione. Ci sarà modo di parlarne e di approfondire molteplici questioni perché, ad inizio novembre, l’andazzo era di quelli molto preoccupanti con un ambiente resiliente fin che si vuole ma che faceva oggettiva fatica a metabolizzare gli infiniti contrattempi che si susseguivano. A "timbrare" il punto che serviva è stato Massimo D’Angelo che ha realizzato il rigore del pareggio: "sappiamo inizialmente quali erano i programmi che sono però sfumati per tante situazioni, anche gravi che abbiamo vissuto. Soffrendo e stringendo i denti abbiamo conquistato la salvezza ad una giornata dalla fine e questo ci rende felici. Inoltre gli ultimi 90’ sono sempre insidiosi mentre ora li affronteremo con impegno ma più sereni". 🔗 Sport.quotidiano.net - La Recanatese celebra la salvezza: un traguardo tra difficoltà e resilienza Lafesteggia lamisero, se pensiamo agli obiettivi iniziali, tanta roba se analizziamo le disgrazie vissute e come si stava evolvendo la stagione. Ci sarà modo di parlarne e di approfondire molteplici questioni perché, ad inizio novembre, l’andazzo era di quelli molto preoccupanti con un ambiente resiliente fin che si vuole ma che faceva oggettiva fatica a metabolizzare gli infiniti contrattempi che si susseguivano. A "timbrare" il punto che serviva è stato Massimo D’Angelo che ha realizzato il rigore del pareggio: "sappiamo inizialmente quali erano i programmi che sono però sfumati per tante situazioni, anche gravi che abbiamo vissuto. Soffrendo e stringendo i denti abbiamo conquistato laad una giornata dalla fine e questo ci rende felici. Inoltre gli ultimi 90’ sono sempre insidiosi mentre ora li affronteremo con impegno ma più sereni". 🔗 Sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Recanatese nei guai: scontri diretti decisivi per la salvezza - Se ci fosse stato ancora qualche inguaribile ottimista la gara di Chieti ha dimostrato che la Recanatese… è nei guai. Ovviamente la situazione, seppur preoccupante, non è ancora drammatica ma nel frattempo quel tesoretto di punti di vantaggio dal sest’ultimo posto, faticosamente guadagnato, si è ulteriormente assottigliato e la vera ed unica consolazione è che, Sora a parte, le altre compagini in lotta per la sopravvivenza balbettano, con le sconfitte, in contemporanea, di Notaresco, Isernia e Civitanovese. 🔗sport.quotidiano.net

Giorgia Meloni celebra il traguardo del governo: stabilità e riforme per il futuro - Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge oggi un importante traguardo, entrando ufficialmente nella lista dei cinque esecutivi più longevi nella storia della Repubblica Italiana. Con un totale di 79 anni di storia repubblicana alle spalle, il Paese ha visto alternarsi ben 68 governi. “In circa 127 settimane di mandato, abbiamo scalato ben 63 posizioni, […] L'articolo Giorgia Meloni celebra il traguardo del governo: stabilità e riforme per il futuro è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Matelica: Ettore Ionni celebra la salvezza anticipata in Eccellenza - A "bocce ferme", Ettore Ionni (foto), tecnico del Matelica, riavvolge il film della salvezza raggiunta con un turno di anticipo. "Raggiungere questo obiettivo non era scontato per una neopromossa – spiega – e il merito, nonostante le difficoltà, è stato di tutti: presidentessa, club, staff sanitario e tecnico, giocatori e ogni persona che ha voluto bene al Matelica. La mia prima esperienza? Positiva: è un’annata che mi farà crescere e nella quale ho conosciuto persone competenti e di valore". 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Recanatese celebra la salvezza: un traguardo tra difficoltà e resilienza; Lorenzo Bilò guida la Recanatese alla salvezza in Serie D. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Recanatese celebra la salvezza: un traguardo tra difficoltà e resilienza - La Recanatese festeggia la salvezza nonostante le difficoltà della stagione. Massimo D’Angelo decisivo nel derby. 🔗msn.com

Recanatese, mister Bilò piazza il traguardo salvezza: «Non era facile, i ragazzi mi hanno dato una grossa mano» - RECANATI «Serve un po' di sana follia». Si era presentato così Lorenzo Bilò quando era pronto a traghettare la Recanatese in quello che sarebbe dovuto essere il ... 🔗corriereadriatico.it

Civitanovese: sfida decisiva contro la Recanatese per la salvezza diretta - La Civitanovese affronta la Recanatese in una partita cruciale per la salvezza diretta, puntando sul supporto dei tifosi. 🔗ilrestodelcarlino.it